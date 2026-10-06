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Юлия Меньшова ушла с Первого канала в интернет — а её шоу теперь идёт по телевизору

Юлия Меньшова ушла с Первого канала в интернет — а её шоу теперь идёт по телевизору

Юлию Меньшову вырезали из её же программы. При монтаже. Больше двадцати лет она была лицом интеллигентного интервью на Первом канале — а потом ушла.

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