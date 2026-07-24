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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Карпов: «Дворкович много полезного сделал для мировых шахмат. Его временная отставка скажется на работе ФИДЕ»

12‑й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на попадание Аркадия Дворковича под санкции Евросоюза.

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