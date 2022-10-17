Меркель и российский газ

Американское аналитическое издание The Politico странным образом ополчилось на непобедимую главу Еврокомиссии Урсулу Фон Дер Ляйен, уточнив, что она все сильнее напоминает президента Европы в США и больше ориентируется на Вашингтон, чем на ЕС.
Американское аналитическое издание The Politico странным образом ополчилось на непобедимую главу Еврокомиссии Урсулу Фон Дер Ляйен, уточнив, что она все сильнее напоминает президента Европы в США и больше ориентируется на Вашингтон, чем на ЕС.
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