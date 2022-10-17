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Меркель и российский газ

Меркель и российский газ

Американское аналитическое издание The Politico странным образом ополчилось на непобедимую главу Еврокомиссии Урсулу Фон Дер Ляйен, уточнив, что она все сильнее напоминает президента Европы в США и больше ориентируется на Вашингтон, чем на ЕС.

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