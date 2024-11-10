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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Предложенные Трампом пошлины на технику из Китая ударят по геймерам, вызвав ...

Предложенные Трампом пошлины на технику из Китая ударят по геймерам, вызвав ...

Предложенные Трампом пошлины на технику из Китая ударят по геймерам, вызвав рост цен в США на 50 %Новые пошлины на электронику из Китая, которые обещал ввести Дональд Трамп (Donald Trump) в случае своей победы на выборах президента США, могут серьёзно ударить по кошелькам американских геймеров, сообщает Gizmodo.

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