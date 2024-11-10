Предложенные Трампом пошлины на технику из Китая ударят по геймерам, вызвав рост цен в США на 50 %Новые пошлины на электронику из Китая, которые обещал ввести Дональд Трамп (Donald Trump) в случае своей победы на выборах президента США, могут серьёзно ударить по кошелькам американских геймеров, сообщает Gizmodo.