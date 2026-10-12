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Иркутск Сегодня

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Авиакомпанию ИрАэро оштрафовали за отсутствие резервного воздушного судна

Авиакомпания «Ираэро» оштрафована за отсутствие резервного воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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