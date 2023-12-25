«АвтоВАЗ» поставит около семисот специальных автомобилей Lada для инвалидов в 2023 году

Производство таких транспортных средств требует особых конструкций.«АвтоВАЗ» планирует поставить около 700 специальных модификаций автомобилей Lada для инвалидов в 2023 году в рамках сотрудничества с Фондом социального страхования.
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