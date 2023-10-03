Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Матвейчева иногда заносит с его фантазиями и инициативами, но какой идиот приписал ему эту пургу про отдых элит на Ал...Беднякам здесь не...
  • Владимир Вечтомов
    А разве он один такой в бедной Матушке России?Активист рассказа...
  • Владимир Вечтомов
    Этот чучмек совсем берега попутал!!!Токаев обязался с...

В Индии сообщили о переговорах с Россией об оплате поставок нефти в рупиях

В Индии сообщили о переговорах с Россией об оплате поставок нефти в рупиях

Индия и Россия пока не используют рупии при оплате поставок нефти, переговоры об этом все еще идут. Об этом сообщил журналистам секретарь Министерства нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн в кулуарах нефтегазовой выставки ADIPEC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх