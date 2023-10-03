В Индии сообщили о переговорах с Россией об оплате поставок нефти в рупиях

Индия и Россия пока не используют рупии при оплате поставок нефти, переговоры об этом все еще идут. Об этом сообщил журналистам секретарь Министерства нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн в кулуарах нефтегазовой выставки ADIPEC.
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