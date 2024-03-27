Завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины и мечтавший влиться в ряды власовского РДК* 29-летний самарский оппозиционер Андрей Жвакин пытался взорвать пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов и населения Донбасса.
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