Эксперты советуют жителям Приангарья чаще менять пароли от аккаунтов в соцсетях

Пароли от аккаунтов в социальных сетях и онлайн-банках – важный элемент цифровой безопасности. Специалисты Министерства цифрового развития Иркутской области рекомендуют регулярно менять пароли и использовать уникальные пароли для каждого аккаунта, чтобы защититься от киберугроз.