Эксперты советуют жителям Приангарья чаще менять пароли от аккаунтов в соцсетях

Пароли от аккаунтов в социальных сетях и онлайн-банках – важный элемент цифровой безопасности. Специалисты Министерства цифрового развития Иркутской области рекомендуют регулярно менять пароли и использовать уникальные пароли для каждого аккаунта, чтобы защититься от киберугроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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