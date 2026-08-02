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Spiegel: Мерц может уйти в отставку после выборов на востоке Германии

Spiegel: Мерц может уйти в отставку после выборов на востоке Германии

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца после предстоящих в сентябре выборов в трех федеральных землях Германии.

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