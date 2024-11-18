«Будем все стоять в очереди» к России: Вучич обрисовал энергетические перспективы

Через несколько лет США могут прекратить экспорт СПГ из-за высокого внутреннего потребления. В таком случае, как заявил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, покупающие газ у США страны будут вынуждены обратиться к России с просьбами о возобновлении поставок.