Глава ведомства поручил провести служебную проверку в отношении сотрудника следственного подразделения ведомства в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации и социальных сетях опубликованы сведения о выявлении сотрудниками ГИБДД в Санкт-Петербурге факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения руководителем одного из следственных органов ГСУ СК России по г.
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