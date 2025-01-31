Прокуратура пытается защитить права бывшей узницы концлагеря

В центре социального обслуживания помочь могут, но за отдельную плату В конце января 2025 года в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелия.
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