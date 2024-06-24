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США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

День Святой Троицы. С праздником, православные! Сегодня день рождения нашей Матери-Церкви, и я от всей души поздравляю нас с тем, что мы ее чада В такой большой праздник и сатана не дремлет: ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Какое нахрен СВО?! Это война дикого запада с нами, уже четвертая считая наполеона! Это долготерпение эти уроды считают нашей слабостью, предполагая лишь очередную нотку на которую им наплевать, делают что хотят! Может отправить хуситам нужные для уничтожения флота сша и его холуев в Персидском заливе?... А, к тому же есть их рада, бункер зели и всякого другого тварья...
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..ну так сколько терпеть будем, терпилы , не пора ли киздонуть не только по Киеву , но и по пиндосам?
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