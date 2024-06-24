США руками ВСУ ударили по пляжу Севастополя

Евгений Марковский

Какое нахрен СВО?! Это война дикого запада с нами, уже четвертая считая наполеона! Это долготерпение эти уроды считают нашей слабостью, предполагая лишь очередную нотку на которую им наплевать, делают что хотят! Может отправить хуситам нужные для уничтожения флота сша и его холуев в Персидском заливе?... А, к тому же есть их рада, бункер зели и всякого другого тварья...