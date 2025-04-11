В России предложили запретить проведение работодателями субботников

Работодателям хотят запретить проводить субботники с обязательным привлечением сотрудников. С такой инициативой к главе Минтурда обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишут «Известия».
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