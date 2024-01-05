Борис Волгин Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что "в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня.
Нет и не может быть сценария победы над Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Границы России нигде не кончаются!
Ответить
3 час.
ВР
Владимир Романов
Умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Потому что мы живём душой, а не алчностью. Своё, выстраданное, не отдадим, но и чужого нам не надо.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии