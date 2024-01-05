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Нет и не может быть сценария победы над Россией

Нет и не может быть сценария победы над Россией

Борис Волгин Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что "в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня.

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Комментарии
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Алина Белова
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3 час.
Natalija Osminina
Границы России нигде не кончаются!
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3 час.
ВР
Владимир Романов
Умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Потому что мы живём душой, а не алчностью. Своё, выстраданное, не отдадим, но и чужого нам не надо.
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2 час.

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