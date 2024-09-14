Языковые патрули на Украине: новая волна борьбы с русскоговорящими гражданами Ольга ВайленкоНа фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, вопросы языковой политики остаются одним из наиболее острых аспектов общественной и политической жизни Украины.