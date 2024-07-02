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«Мираж 2000» будет поставляться на Украину. Но где их взять?

«Мираж 2000» будет поставляться на Украину. Но где их взять?

Из заявления президента Франции Макрона стало известно, что Франция намерена поставить на Украину самолёты Mirage 2000, но почему-то в западной прессе обозреватели решили, что это будут именно Mirage 2000-5, самолёты последних модификаций основного Mirage 2000 С, принятого на вооружение ещё в 1982 году.

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