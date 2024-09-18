Пожилой петербуржец выплатил почти 730 тысяч рублей после трех лет игнорирования коммунального долга

Помогли принудительные меры С 62-летнего жителя Центрального района взыскали почти 730 тысяч рублей в пользу управляющей компании: собственник помещения площадью 100 квадратных метра сдавал его в аренду, но за коммунальные услуги не платил более трёх лет, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.