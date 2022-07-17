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Кресси о прорыве в 2022-м: «Ключом стали физподготовка и уверенность в себе»

Американец Максим Кресси прокомментировал прорыв в этом сезоне. Из-за пределов топ-100 он вошел в топ-50, а в Ньюпорте вышел в третий финал в году.

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