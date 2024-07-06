Есть план: как в РФ будут бороться с излишним использованием иностранной лексики

Пункт о противодействии излишнему использованию иностранной лексики вошел в утвержденный правительством план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
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