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Москвина о претензиях отца Трусовой к Первому каналу: «Если ваша дочка представляет ФФКР, вы должны доверять представителям телеканала»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о разногласиях отца Александры Трусовой Вячеслава с Первым каналом.

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