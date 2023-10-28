Очень домой хотелось: архангелогородец влетел в подъезд прямо на иномарке

В результате столкновения боковая стена тамбура частично рухнула и заблокировала дверь подъезда.Накануне ночью , 27 октября, водитель "Honda HR-V" врезался в боковую стенку тамбура подъезда дома по адресу Попова, 27.
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