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Царьград

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Бетербиев хочет реванш с Биволом: будет ли третий бой за чемпионский титул?

Бетербиев хочет реванш с Биволом: будет ли третий бой за чемпионский титул?

После поражения от Дмитрия Бивола во втором бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил о желании провести третий поединок.

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