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Нижегородская правда

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Психолог объяснил, о чем говорят супружеские прозвища

Психолог объяснил, о чем говорят супружеские прозвища

Знаменитая цитата гласит: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Исходя из этого, некоторые специалисты советуют супругам внимательно подходить к выбору обращений друг к другу.

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