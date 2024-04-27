Благовещенская телебашня озарится праздничной подсветкой в День Весны и Труда

На главной телебашне Амурской области в День Весны и Труда будет установлена праздничная подсветка. Согласно пресс-релизу, фасад антенно-мачтового сооружения окрасится в ярко-красный цвет, а на его фоне появятся белые цветы, звезды и поздравления, которые раскроют символику и историю этого праздника.