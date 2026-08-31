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Царьград

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Рэпер L'One получил травму глаз на концерте в Алтайском крае

Рэпер L'One получил травму глаз на концерте в Алтайском крае

Рэпер L''One (Леван Горозия) получил травму глаз на концерте в Алтайском крае после попадания искр. Артист временно прекратил выступление, промыл поврежденный глаз водой и вскоре продолжил концерт.

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