Стартовал Всероссийский «Марафон семейного чтения»!

Это отличный повод взять в руки любимую книгу, собраться с семьей или друзьями и… вместе погрузиться в мир увлекательных историй! Ведь цель марафона — не просто популяризировать чтение, а вернуть в наши дома традицию совместного обсуждения книг, создать больше возможностей для общения и теплого семейного досуга.
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