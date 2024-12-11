Стартовал Всероссийский «Марафон семейного чтения»!

Это отличный повод взять в руки любимую книгу, собраться с семьей или друзьями и… вместе погрузиться в мир увлекательных историй! Ведь цель марафона — не просто популяризировать чтение, а вернуть в наши дома традицию совместного обсуждения книг, создать больше возможностей для общения и теплого семейного досуга.