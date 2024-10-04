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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Как доксициклин для профилактики ИППП влияет на микробиом кишечника

Введение В результате исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было установлено влияние доксициклина на профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

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