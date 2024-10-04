Как доксициклин для профилактики ИППП влияет на микробиом кишечника

Введение В результате исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было установлено влияние доксициклина на профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
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