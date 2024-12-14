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Миллер из «Ак Барса»: «Казань – современный и комфортный город, есть все для жизни. Пробовал чак-чак, обожаю треугольники»

22-летний американский защитник проводит в клубе второй сезон. В этом Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 14 (2+12) очков в 30 матчах.

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