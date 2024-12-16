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За порядком на главной елке Челнов в новогоднюю ночь будут следить 155 полицейских

За порядком на главной елке Челнов в новогоднюю ночь будут следить 155 полицейских

С 31 декабря по 1 января на центральной городской елке в Набережных Челнах планируется задействовать около 155 сотрудников полиции, 21 сотрудника Росгвардии и еще более 50 участников различных правоохранительных формирований и служащих.

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