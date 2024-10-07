Песков: власти РФ считают фейком слухи о возвращении Бута к торговле оружием

Российские власти не доверяют слухам о том, что Виктор Бут якобы вернулся к торговле оружием. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии