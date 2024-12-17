Врач перечислила признаки хронической усталости

Врач-эндокринолог Алия Насыртдинова раскрыла ключевые симптомы хронической усталости. Согласно ее мнению, хроническая усталость – это состояние, из-за которого человек не чувствует себя отдохнувшим даже после длительного периода отдыха.
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