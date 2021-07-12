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Георгий Бовт о том, зачем и чему учить на уроках финансовой грамотности в школе

Георгий Бовт о том, зачем и чему учить на уроках финансовой грамотности в школе

Знаете ли вы разницу между аннуитетной и дифференцированной схемами погашения кредита (особенно если на вас не висит уже кредит и вы не ознакомились с этим на своей шкуре)? А куда обращаться, если вас нагрел ваш банк? А как работает система пенсионных накоплений? Какая вам нужна подушка безопасности, если придурок-начальник оставит вас без зарплаты, а мировая закулиса сойдется с руководством родной страны (ну, или оно – с ней) в таком клинче, что вы позавидуете полунищему советскому существованию? Если вы уверенно и правильно ответили на все эти вопросы, то вы круты до невозможности по части финансовой грамотности.

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