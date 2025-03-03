Спецпосланник США посетил Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Bild: Гренелл посетил Швейцарию для переговоров по «Северному потоку» Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Греннел несколько раз посетил Швейцарию для договоренности о возобновлении работы газопровода «Северный поток», передает немецкий Bild.
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