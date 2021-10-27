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Штурмовики Су-25 ВКС РФ вернулись в место базирования после учений «Взаимодействие-2021»

Штурмовики Су-25 ВКС РФ вернулись в место базирования после учений «Взаимодействие-2021»

Известно, что во время активной фазы маневров «Взаимодействие-2021» экипажи штурмовиков Су-25 отработали поиск и уничтожение «вражеских» объектов, а также обеспечили воздушную огневую поддержку подразделениям в условиях горно-пустынной местности.

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