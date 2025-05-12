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Петербургский дневник

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Врач Милушкина: отечественные витамины сильнее и лучше

Врач Милушкина: отечественные витамины сильнее и лучше

Они проходят обязательную регистрацию и проверку При выборе витаминов необходимо отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку, заявила РИА Новости доктор медицинских наук Ольга Милушкина.

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