Врач Милушкина: отечественные витамины сильнее и лучше

Они проходят обязательную регистрацию и проверку При выборе витаминов необходимо отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку, заявила РИА Новости доктор медицинских наук Ольга Милушкина.
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