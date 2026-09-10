Кристина из «Дом-2» отпраздновала 36-летие в эффектном образе

Кристина, звезда «Дом-2», отметила 36-летие. Жена Андрея Черкасова и мама двух сыновей, Святослава и Мирослава, поделилась в сети эффектным фото в розовом неглиже.
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