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Царьград

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Кристина из «Дом-2» отпраздновала 36-летие в эффектном образе

Кристина из «Дом-2» отпраздновала 36-летие в эффектном образе

Кристина, звезда «Дом-2», отметила 36-летие. Жена Андрея Черкасова и мама двух сыновей, Святослава и Мирослава, поделилась в сети эффектным фото в розовом неглиже.

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