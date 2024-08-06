В США рассекретили один из танкеров-газовозов теневого флота России

Внешний вид и размеры палубы судна соответствуют описаниям одного из танкеров темного флота. Москва собирает суда-газовозы, чтобы обойти ограничения Запада, причем делает это успешно и способом, ранее применявшимся в сфере нефти.
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