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Несекретные материалы

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В США рассекретили один из танкеров-газовозов теневого флота России

Внешний вид и размеры палубы судна соответствуют описаниям одного из танкеров темного флота. Москва собирает суда-газовозы, чтобы обойти ограничения Запада, причем делает это успешно и способом, ранее применявшимся в сфере нефти.

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