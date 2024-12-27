Псковская драма и Дмитрий Месхиев проведут вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток»

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 27 декабря состоится премьера вечера русского романса и русской поэзии «Перекресток», который поставил по своей идее художественный руководитель филиала «Александринки» Дмитрий Месхиев.
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