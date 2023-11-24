Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

В выходные дни, 25–26 ноября, холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от -8 до -6 градусов, сообщили «Известиям» эксперты «Яндекс Погоды», изучившие данные метеонаблюдений.
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