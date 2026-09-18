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ФедералПресс

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«Советский авторитет» учителя не вернуть: теперь уважение нужно заслужить

«Советский авторитет» учителя не вернуть: теперь уважение нужно заслужить

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Авторитет учителя за последние годы принципиально изменился: на смену уважению по должности приходит уважение, которое нужно заслужить.

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