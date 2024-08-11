Агент Камоцци: "Спартак" обыграет "Ахмат"

Бывший советник по трансферам экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о состоянии красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и дал прогноз на матч четвертого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата".