Агент Камоцци: "Спартак" обыграет "Ахмат"

Бывший советник по трансферам экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о состоянии красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и дал прогноз на матч четвертого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата".
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