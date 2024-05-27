Юный велосипедист попал в ДТП на проезжей части в Петрозаводске

ДТП произошло 24 мая, рассказали в ГИБДД города. 24 мая в 16.30 в районе дома № 52 по улице Пограничная 40-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части.
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