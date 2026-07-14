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Повышение лимита дохода самозанятых до 5 млн: какие изменения ждут плательщиков НПД

Повышение лимита дохода самозанятых до 5 млн: какие изменения ждут плательщиков НПД

Повышение максимального годового дохода для самозанятых с 2,4 до 5 миллионов рублей является выгодным как для государства, так и для граждан, которые выбрали путь самостоятельной занятости и честно уплачивают налоги.

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