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Рекорд Гинесса по числу просмотров в YouTube установила кей-поп группа BLACKPINK

Рекорд Гинесса по числу просмотров в YouTube установила кей-поп группа BLACKPINK

Южнокорейская поп-группа BLACKPINK установила мировой рекорд Гиннесса. Коллектив признали, как самый просматриваемый музыкальный канал на видеохостинге YouTube.

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