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Курские новости

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Куряне раскритиковали новый порядок заправки и цены на бензин

Куряне раскритиковали новый порядок заправки и цены на бензин

Жители Курской области критикуют новый порядок продажи топлива: по их мнению, он не сократит очереди, а создаст неудобства для автомобилистов с чётными номерами, транзитного транспорта и жителей приграничья.

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