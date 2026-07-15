Куряне раскритиковали новый порядок заправки и цены на бензин

Жители Курской области критикуют новый порядок продажи топлива: по их мнению, он не сократит очереди, а создаст неудобства для автомобилистов с чётными номерами, транзитного транспорта и жителей приграничья.
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