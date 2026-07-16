Starlink V5: компактнее, легче и мощнее — новый терминал почти вдвое меньше V4

Компания SpaceX раскрыла подробности о терминале Starlink V5. Как оказалось, новая спутниковая антенна значительно компактнее предшественника: её размеры — 384 ? 306 мм против 594 ? 383 мм у модели Standard V4.
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