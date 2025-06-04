Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

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