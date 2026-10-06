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Проба 2

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15+ историй и фото из офиса, после которых хочется спросить: «И это только понедельник?»

15+ историй и фото из офиса, после которых хочется спросить: «И это только понедельник?»

Кофемашина, которая отказывается работать ровно в девять утра, письмо от начальника с пометкой «срочно» за пять минут до обеда и коллега, который уже успел собрать половину отдела у кулера.

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